Chi è Teo Teocoli, il celebre comico, conduttore e imitatore italiano, padre di tre figlie, Anna Adele Letizia, Paola e Chiara

Scopriamo tutti i segreti di Teo Teocoli, dal successo con la carriera di attore, fino alla sua vita privata con la famiglia, in cui è circondato da sole donne.

Chi è Teo Teocoli

Teo Teocoli, all’anagrafe Antonio Teocoli, nasce a Taranto, il 25 febbraio del 1945, sotto il segno zodiacale dei pesci.

Intraprende la carriera di attore e oggi può vantare la partecipazione a numerose pellicole come Papà dice messa, per la regia di Renato Pozzetto, Bibo per sempre del 2000, Bar Sport, diretto da Massimo Martelli, I 2 soliti idioti del 2012 e Forever Young, per la regia di Fausto Brizzi.

Teocoli è anche un noto conduttore: tra i programmi presentati compaiono Scherzi a parte, Striscia la Notizia e Quelli che il calcio.

Chi sono le tre figlie e la moglie?

Il celebre attore è sposato con la moglie Elena Fachini, dalla quale ha avuto tre figlie: Anna Adele Letizia, Paola e Chiara.

Il popolare comico è quindi circondato unicamente dalle donne! Per lui, sua moglie e le sue figlie ricoprono un ruolo davvero importante, e sono state in grado di portare nella sua vita tutto l’amore e tutta la dolcezza che l’uomo non aveva mai trovato prima.

Sua moglie Elena, come ha dichiarato nel corso di un’intervista, lo ha cambiato, ha tirato fuori il meglio, è stata il suo colpo di fortuna.

Per quanto riguarda le figlie, non si hanno moltissime informazioni su di loro. Di Anna Adele Letizia, la primogenita, si sa sia nata nel 1989, che sia molto attiva sui social, che viva tra Milano e Ibiza e che nella vita sia una disegnatrice e illustratrice.

Due anni più tardi rispetto alla primogenita, l’attore ha avuto Paola, mentre l’ultima ad arrivare in famiglia è stata Chiara, nel 1992.