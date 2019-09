Temptation Island Vip, fidanzato scappa dal villaggio per correre dalla ragazza: lo spoiler della prima puntata

Il prossimo 9 settembre ritorna su Canale 5, Temptation Island Vip, le anticipazioni rivelano che un fidanzato scapperà dal villaggio. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto

Per la grande gioia dei Fan, sta per arrivare la nuova edizione di Temptation Island Vip.

A partire dal 9 settembre infatti, ci immergeremo nuovamente tra le avventure dei Vip, che hanno voluto sottoporre la loro storia alle dure prove dell’Isola delle tentazioni più chiacchierata d’Italia.

Tanti i colpi di scena. Ecco cosa rivelano gli spoiler della prima puntata.

Temptation Island Vip, un fidanzato scappa dal villaggio

Tra poco più di una settimana, ricominceranno le avventure di Temptation Island Vip. Il canale social ufficiale del programma, ha da qualche ora diffuso il video degli spoiler della prima puntata.

Che cosa accadrà il 9 settembre? Le anticipazioni rivelando che un fidanzato scapperà dal villaggio, per correre subito dalla fidanzata.

Di chi si tratta? Lo avete visto sicuramente interpretare ‘Pisellino’ nel film di Saviano, Gomorra. Si tratta del giovane attore Ciro Petrone, il quale ha deciso di mettere alla prova la sua storia con Federica dopo che lei aveva scoperto che lui, chattava da tempo con un’altra donna.

Ciro Petrone, ‘sballotta i cameramen’ per raggiungere la fidanzata

Un gran caos durante la prima puntata di Temptation Island Vip. Cosa è successo tra Ciro Petrone e Federica?

Il video mostra l’attore sballottare i cameramen, e correre nell’intento di varcare i confini del villaggio e raggiungere la sua amata, chiamata a gran voce.

Una reazione forte quella dell’attore napoletano il quale sembra quasi disperato e bisognoso di raggiungere Federica, mentre la produzione chiaramente tenta di fermarlo.

Che cosa avrà visto ‘Pisellino’ di Gomorra? Che cosa avrà fatto la sua Federica da suscitare in lui una reazione simile?

Al momento le cause non sono note, non ci resterà che aspettare la prima puntata in onda il prossimo lunedì 9 Settembre, su Canale 5, dalle ore 21.20 in poi.