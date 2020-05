Temptation Island Vip, Raffaella Mennoia asseconda una richiesta bizzarra

Un big del cinema italiano ha spiazzato i suoi fan lanciando un singolare appello a Raffaella Mennoia, co-autrice della trasmissione televisiva “Temptation Island Vip”.

Temptation Island Vip sta per ripartire, mentre altri format televisivi Mediaset non hanno lo stesso privilegio. In queste settimane sono numerosi i vip che si stanno mobilitando per avanzare la propria candidatura spontanea, nella speranza di divenire i protagonisti indiscussi della prossima edizione del programma.

Temptation Island Vip, arriva la richiesta di un noto attore e regista

I casting per Temptation Island Vip sono partiti in sordina già da mesi e, per tale ragione, il volto storico del cinema italiano Leonardo Pieraccioni ha deciso di affrettarsi, rivolgendo un appello diretto all’autrice della trasmissione Raffaella Mennoia. Dal proprio profilo Instagram, tra il serio e il faceto, il cinquantacinquenne toscano è stato telegrafico e coinciso:

“Voglio fare il tentatore a Temptation Island”

È ufficiale, Leonardo Pieraccioni è pronto per Temptation Island Vip. L’attore ambisce al ruolo di tentatore e non accetterà un no come risposta. Impensabile che il suo appello non venga raccolto.

Infatti, per quanto l’insolita aspirazione di Leonardo Pieraccioni possa apparir bizzarra, non fa una piega. Humour e ironia a parte, non sarebbe così paradossale che un attore del suo calibro decida di prender parte ad un popolare format televisivo.

Raffaella Mennoia asseconda la richiesta di Leonardo Pieraccioni

Il chiaro appello di Pieraccioni non è rimasto inascoltato. Poiché un’insolita richiesta merita un’insolita risposta, il fedele braccio destro di Maria De Filippi e co-autrice del love game Temptation Island Vip ha replicato esattamente così:

“Ti aspettiamo…”

Si è saldata un’intesa, dunque? Il countdown per Temptation Island Vip 2020 è partito, numerose celebrità nostrane hanno già ricevuto la proposta di partecipazione al format. Ma l’esuberante Leonardo Pieraccioni a quanto pare no e questo non sembra essergli piaciuto molto.