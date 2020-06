Luigi Favoloso ed Elena Morali nel nuovo ciclo stagionale di Temptation Island Vip? L’ipotesi non è inverosimile: il periodico “Nuovo Tv” lancia la bomba.

Foto, post, video. Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali aggiornano costantemente i propri fan, divulgando ogni minimo dettaglio della loro rocambolesca love story, divenuta ormai di dominio pubblico. Ma adesso ecco affiora una nuova succosa indiscrezione che li riguarda in prima persona.

Ancora una volta potrebbero essere Luigi Favoloso ed Elena Morali a monopolizzare l’attenzione mediatica. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, il settimanale Nuovo Tv ha rivelato che la coppia potrebbe partecipare al nuovo ciclo stagionale di Temptation Island Vip.

Luigi Favoloso ed Elena Morali a Temptation Island Vip? La spifferata di Nuovo Tv

Le indiscrezioni che circolano nella redazione del periodico NuovoTv parlano di un debutto televisivo della coppia Favoloso-Morali. Stando alle anticipazioni divulgate dal noto magazine, i due fidanzati starebbero già preparando le valigie. Destinazione: il resort Is Morus Relais.

La possibile partecipazione dell’ex gieffino e della showgirl di Colorado Cafè potrebbe rappresentare per un’occasione perfetta per la coppia. Oltre a metter alla prova la solidità del loro rapporto, Luigi ed Elena potrebbero beneficiare di un’esposizione televisiva non indifferente.

Come accade in questi casi, non si tratta solamente di rumors non confermati, bensì di un’anticipazione partita dal settimanale di Riccardo Signoretti. Sebbene i nomi di tutti i papabili protagonisti non siano stati ancora diffusi, Nuovo Tv parla di un possibile debutto televisivo della coppia.

Temptation Island Vip, countdown iniziato per la nuova edizione 2020

Il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island Vip è già partito. La celebrity edition del love game di Canale 5 sta per tornare in grande stile e, per la precisione, nel mese di luglio. A guidare le coppie vip per il secondo anno di fila ci sarà lei: Alessia Marcuzzi.