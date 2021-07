Grande fermento in casa Mediaset. A seguito dell’addio di Alessia Marcuzzi, trapela un’indiscrezione-terremoto che stravolge la prossima edizione di Temptation Island Vip.

Bombe su bombe, spifferate su spifferate. L’indiscrezione ha tutto il sapore dello scoop, quello doc. Dopo insistenti rumors che confermavano la conduzione di Alessia Marcuzzi, dagli ambienti Mediaset giunge una nuova indiscrezione che stravolge le carte in tavola.

Simona Ventura torna al timone di Temptation Island Vip?

La spifferata diventa virale

Prende sempre più quota l’ipotesi di un ritorno televisivo di Super Simo. Si mormora che Mediaset stia confezionando ad hoc il palinsesto 2021/2022 e abbia pensato di riaffidare la conduzione di Temptation Island Vip alla cinquantaseienne bolognese.

Sebbene al momento attuale la diretta interessata non abbia confermato né smentito i suoi impegni professionali, la sua presenza nel resort Is Morus Relais appare improbabile ma non impossibile. La spifferata sta già facendo sognare i suoi 1,7 milioni di followers. Il popolo dei social manifesta incontenibile entusiasmo e non riesce a frenare l’euforia.

Super Simo, Temptation Island Vip come lo conducevi tu mai nessuna! 💗 Spero fortemente che l’edizione di quest’anno sia affidata di nuovo a te! @Simo_Ventura — Hope 😇 angel (@hopeangel365) July 1, 2021

C’è da dire che finora l’unica edizione autunnale di #TemptationIsland realmente riuscita è la prima Vip della Ventura — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) October 8, 2020

“Temptation Island VIP è il programma che avrei voluto rifare volentieri. Ho lasciato con molto dispiacere”. @Simo_Ventura #DJCI — LALLER🏳️‍🌈 (@see_lallero) December 4, 2019