Temptation Island, chi sono Speranza e Alberto, fidanzati da 16 anni

Nel programma di Canale 5 spicca una coppia, che sta insieme da molto tempo, ma che ancora non è riuscita a trovare il suo equilibrio

Scopriamo insieme tutti i segreti di Speranza e Alberto, una delle coppie più seguite di Temptation Island!

Chi sono Speranza e Alberto

Speranza Capasso ha 32 anni ed è originaria di Avellino, ma vive con il suo fidanzato a Brusciano. La donna ha un fratello di nome Luigi.

Lavora in uno dei ristoranti di Alberto, e, nonostante la ragazza non volesse partecipare al programma, ha ceduto alla richiesta del fidanzato di mettere in gioco i loro sentimenti.

Alberto Maritato ha 32 anni ed è uno chef e un calciatore dilettante. L’uomo è il titolare di tre locali nella provincia di Napoli: uno di questi si chiama Colombus 3.0 e si occupa di Hamburger Gourmet.

Per quanto riguarda la sua attività calcistica, al momento nella Virtus Goti nel ruolo di centrocampista.

La coppia a Temptation Island

Alberto Maritato e Speranza Capasso sono fidanzati da ben 16 anni, sin dai tempi della scuola.

Insieme hanno collezionato ricordi e momenti speciali, documentati da alcuni scatti sui rispettivi profili social.

Alberto, però, è incerto sui suoi sentimenti e ha il bisogno di fare chiarezza: per queste ragioni ha scritto alla redazione di Temptation Island.

Speranza, invece, è sicura dei suoi sentimenti, nonostante siano stati duramente messi alla prova ai continui errori del fidanzato.

Alberto, infatti, in passato si è comportato male ed è stato perdonato più volte dalla fidanzata. Nel corso della trasmissione di Canale 5 è emerso che Alberto abbia tradito Speranza, come appreso dalla donna durante la visione di un filmato, in cui è lui stesso a rivelare ai compagni di averlo commesso.