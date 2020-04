Temptation Island si farà: la redazione annuncia il ritorno

Raffaella Mennoia conferma l’edizione 2020 di Temptation Island. La redazione del love-game di Canale 5 cerca i nuovi partecipanti da spedire al resort “Is Morus Relais”.

La notizia era da tempo nell’aria ed è balzata in primo piano: Temptation Island si farà. Dopo gli insistenti rumors che si sono rincorsi nelle scorse settimane, adesso non ci sarebbero più dubbi.

La produzione televisiva di Temptation Island, infatti, ne è sicura: il Coronavirus non intaccherà la partenza della nuova edizione. Sebbene il mese di settembre sia ancora lontano, non ci sarebbero incertezze in merito: anche quest’anno verrà trasmesso il chiacchierato show Mediaset.

Raffaella Mennoia annuncia il ritorno di Temptation Island

A divulgare la felice novella è stata Raffaella Mennoia, fedele braccio destro di Maria De Filippi. Attraverso un comunicato ufficiale, la co-autrice del celebre love-game di Canale 5 ha comunicato che la redazione è in cerca di nuove coppie e nuovi tentatori per l’edizione 2020:

“Con la speranza che la situazione del nostro paese possa tornare al più presto alla normalità, la Redazione di Temptation Island è attiva. Se volete partecipare contattate WittyTv”

Sembrano esserci, dunque, tutti i presupposti per dei casting che stanno accendendo le speranze e le fantasie dei fan della trasmissione. Ciononostante, di Temptation Island 2020 non si conoscono ancora succosi dettagli.

Le uniche indiscrezioni che sono trapelate negli ultimi giorni riferiscono che i produttori e gli autori del programma starebbero provvedendo ad effettuare le opportune riunioni di programmazione e i casting, volti a selezione le nuove tentatrici e le nuove coppie di partner.

Adesso, in attesa dell’ufficialità e delle prime indiscrezioni sui nomi dei protagonisti, agli aficionados della trasmissione resta un solo quesito al quale dare una risposta: quale sarà la data di inizio di Temptation Island 2020? I telespettatori, intanto, preparano i pop corn per settembre.