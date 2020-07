La produzione di Temptation Island alza il velo sulle tattiche di Anna Boschetti. Un video ha mostrato tutte le strategie e intenzioni della fidanzata di Andrea Battistelli.

Un ribollente pentolone da scoperchiare. La produzione di Temptation Island smaschera le intenzioni di Anna Boschetti, rivelando a favor di telecamera le strategie con le quali la donna intende provocare il suo fidanzato Andrea Battistelli.

Per la prima volta nella storia del popolare love game di Canale 5, la produzione ha scelto di sbugiardare il gioco di una delle protagoniste. Anna Boschetti ha espressamente dichiarato di voler fare ingelosire il suo partner, con l’obiettivo di indurlo a sposarla e darle un figlio.

Non è interessata a flirtare con i tentatori del villaggio. L’astuta trentasettenne romana intende semplicemente far struggere e angustiare il suo fidanzato Andrea per ottenere ciò che fin’ora non ha potuto ottenere. Tuttavia, a remare contro Anna Boschetti ci hanno pensato gli autori del programma.

Temptation Island 7, la produzione scoperchia la tattica di Anna Boschetti

Attraverso un filmato mostratogli al falò dei fidanzati, Andrea Battistelli ha appreso ulteriori dettagli inerenti la strategia della sua fidanzata Anna:

“Gliela faccio vedere io la viziata. Quando esco da qua non vado nemmeno più a lavorare, dovrà mantenermi!“

Insomma, smascherata due volte. Anna minaccia ripicche e dispetti. All’orizzonte di Andrea sembrano profilarsi provvedimenti e contromisure.

Nel frattempo una tentatrice di Temptation Island ha spiazzato tutti, trovando il coraggio di fare una dichiarazione d’amore ad Andrea. Ignara del fatto che nel villaggio dei fidanzati una sexy e giovane single si è presa una cotta per il suo partner, Anna va avanti con la sua strategia di gioco.

Tuttavia Andrea non sembra interessato alle avances ricevute, ma ha mostrato grande apprezzamento per l’iniziativa della graziosa tentatrice, abbracciandola con tenerezza e affetto.