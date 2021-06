Temptation Island, chi sono Manuela e Stefano: lui la tradisce, lei chiama la redazione di Maria De Filippi

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su una delle coppie più attese di quest’edizione del programma di Canale 5.

Manuela e Stefano sono i nomi di una delle coppie che quest’anno prenderà parte all’ultima edizione della trasmissione di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia.

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di loro!

Chi sono Manuela e Stefano

Temptation Island ripartirà con una nuova edizione dello show mercoledì 30 giugno 2021 su Canale 5.

Una delle coppie più attese è quella costituita da Manuela e Stefano, che hanno deciso di prendere parte al programma per via di un motivo alquanto particolare.

La relazione tra i due giovani, infatti, è stata segnata dai continui tradimenti di lui, che hanno messo a dura prova il senso di fiducia nutrito da lei.

I due metteranno in discussione il proprio amore all’interno dei rispettivi villaggi, degli uomini e delle donne, a Temptation Island.

L’avventura di Manuela e Stefano a Temptation Island

La tipologia di coppie preferita dai telespettatori di Canale 5 è sicuramente quella nella quale ci sono stati problemi di infedeltà. Il pubblico di Mediaset, infatti, rimane sempre incollato allo schermo per assistere a ulteriori tentazioni provenienti dai single e dalle single dei due villaggi.

A mettere in evidenza i vari tradimenti del partner questa volta è Manuela, che attualmente vive da sola, proprio per la mancanza di fiducia verso il fidanzato Stefano, che dopo la rottura è ritornato da sua madre.

Come spiegato da Manuela,

“Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso […], Questa è la sua ultima possibilità per me.”

La donna è apparsa molto intransigente agli occhi del pubblico, che spera che non sia la classica “sottona”, che per tutto il percorso sostiene che non perdonerà il fidanzato e che alla fine cede.