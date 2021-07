Confessioni laceranti, amarezze e rimpianti. A Temptation Island 2021 Alessio si sbottona e svela la purezza dei suoi sentimenti per Natascia.

No, Alessio Tanoni non riesce proprio a soprassedere alle dichiarazioni di Natascia Zagato. I giudizi severi della sua fidanzata sono, per lui, un tasto più che dolente. Un vero e proprio nervo scoperto.

Temptation Island 2021, Alessio scoppia in lacrime durante il falò

In un video trasmesso durante il falò dei fidanzati, Natascia racconta un episodio del passato alle altre fidanzate del villaggio. Rivela di aver subito una scenata clamorosa da parte del suo partner a causa di un video particolare salvato sul suo smartphone.

Una scenata di gelosia che, a distanza di mesi, Natascia continua a stigmatizzare. Del loro complicato rapporto, lei ricorda solo dissapori e attriti irrisolti, dei quali Alessio si pente amaramente:

“Io ho sbagliato a giudicare Natascia perché ho trovato quel video e, preso dalla collera, ho esagerato. Sto male pure io… Lei è stata la prima con cui ho fatto l’amore”

Dalle sue parole sgorga un sentimento di profondo amore e pentimento che commuove il popolo della rete:

“Mi fa molta tenerezza Alessio. Piange col cuore in mano e non prova vergogna nel dire davanti a milioni di telespettatori che Natascia è stata la prima ragazza con cui ha fatto l’amore. Si vede che la ama, è evidente. Lei è una vipera, non se lo merita”

Con la loro proverbiale obiettività e schiettezza, i moralisti della rete prendono le difese di Alessio e condannano la presa di posizione della sua irremovibile fidanzata.

Alessio è proprio bravo comunque, cioè avrà sbagliato all’inizio ma si vede che è proprio innamorato di Natascia #TemptationIsland — to be honest, idk (@ssoselftisfied) July 5, 2021

ah quindi alessio prima di natascia era vergine giusto?? ho capito almeno questo? #TemptationIsland — – (@popsmokiana) July 5, 2021