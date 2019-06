Temptation Island, Katia Fanelli prima e dopo i ritocchini: irriconoscibile – Foto

Temptation Island Katia Fanelli fa impazzire i social, ecco come è cambiata la giovane 25enne dal 2013 ad oggi, ecco tutte le foto

La puntata di Temptation Island andata in onda proprio ieri sera, ha ottenuto ottimi ascolti. A rendere particolare anche la puntata è la giovane Katia Fanelli di soli 25 anni. La ragazza fidanzata con Vittorio è stata la vera protagonista della nuova edizione del programma di Canale Cinque.

La giovane infatti è subito saltata agli occhi del pubblico per il suo modo di fare, poco condivisibile da pubblico italiano. Pare infatti che la giovane alla vista dei single, non abbia perso occasione per ammirare più da vicino, i corpi scolpiti dei giovane tentatori. Katia infatti, non ha perso tempo e in pochissimi secondi, davanti agli occhi del ragazzo, ha gettato immediatamente le basi per farsi notare dai corteggiatori e magari passare un estate di fuoco con uno di loro.

Katia le foto prima e dopo

Katia, fin dal primo momento, non ha perso occasione per spendere belle parole per i single. Pare infatti che i suoi comportamenti un po ambigui si siano notati anche dal video di presentazione:

“Mi prendo tutte le libertà dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Quindi faccio così. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene tutto il resto”

Il comportamento della bella bionda, di sicuro non è passato inosservato, come appunto i suoi cambiamenti fisici. Pare infatti che in molti sui social, abbiano notato che la bella 25enne si sia rivolta ad un chirurgo per qualche ritocchino alle labbra e dare una risistematine al naso. Prima di apparire in TV infatti Katia Fanelli era completamente diversa da come appare oggi. Lo stesso sito BitchyF, ha creato dei collage, dove si vede la fidanzata di Vittore, completamente diversa da oggi, partendo dal lontano 2013 ad oggi.

Capelli al naturale, poco trucco e niente ritocchi, la giovane, appare completamente cambiata rispetto a quello che vediamo oggi in TV.