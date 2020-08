Temptation Island, il villaggio “Is Morus Relais” è andato a fuoco

Un intero villaggio in fiamme, nuvole di fumo nero dalle finestre. Panico, turisti in fuga in cerca di aiuto. Le immagini dell’incendio hanno sconvolto i principali social network.

Sino a qualche settimana fa il resort Is Morus Relais, celebre struttura turistica nella località Santa Margherita di Pula, ha ospitato il cast di Temptation Island 7, format estivo di Canale 5. Nella giornata di giovedì 6 agosto, invece, una notizia drammatica ha sconvolto i fan del programma: il resort è andato a fuoco.

Paura nel resort Is Morus Relais: divampa un incendio

Una notizia decisamente sconvolgente per i fan di Temptation Island. La stampa locale ha comunicato che nell’incendio una persona ha riportato ferite e dal villaggio è stata trasportata d’urgenza in una clinica.

All’interno del popolare resort di Temptation Island, le fiamme hanno travolto la struttura turistica in più punti e i Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per poter spegnere il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno provveduto ad evacuare l’area, mettendo in salvo i turisti.

Sebbene la direzione del resort abbia comunicato che non ci sono stati disagi per gli ospiti della struttura, non sono chiare le cause dell’incendio. La vicenda, infatti, si tinge di giallo.

La stampa locale ha reso noto che i Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno trovato una lettera intimidatoria indirizzata ai proprietari del villaggio. Che si tratti di un incendio doloso? Le autorità competenti stanno procedendo con le indagini

Temptation Island Vip: le ipotesi su una nuova location

I fan di Temptation Island si pongono importanti quesiti in merito alla prossima edizione del format di Canale 5. Ad un mese dall’inizio dell’edizione affidata ad Alessia Marcuzzi, gli autori del love game cercheranno una location alternativa?

Tra le varie ipotesi e supposizioni, i telespettatori restano ottimisti. Le probabilità che le aree del resort Is Morus Relais vengano risanate entro settembre lasciano ben sperare.