Chissà quante volte guardando Temptation Island ci si è domandati: “Ma sarà tutto vero?” oppure “Tentatori e fidanzate hanno avuto rapporti intimi?”. A conferma di ciò arriva l’intervista fiume di Moreno Merlo, rilasciata al quotidiano online Libero.

Prendere parte a Temptation Island è certamente un’esperienza inebriante, ma non sempre è tutto rose e fiori. Sguardi equivocabili, silenzi sospetti, linguaggi indecifrabili: cosa accade nel resort Is Morus Relais a telecamere spente?

Poiché per il pubblico a casa risulta piuttosto arduo comprendere ciò che realmente avviene dietro le quinte di Temptation Island, ecco che ci pensa un ex tentatore del programma a rivelare alcuni sordidi dettagli.

In un assoluto bisogno di realismo e verità, che sembra essere il fil rouge del popolare format di Canale 5, parla l’ex tentatore Moreno Merlo. Il trentunenne piemontese rompe il silenzio e confessa al quotidiano Libero tutto ciò che accade dietro le telecamere:

“Il ruolo del tentatore non è solo quello di tentare ma è anche cercare di far riflettere sul rapporto tra quello che si potrebbe avere e quello che realmente ha. Quindi quello che una persona realmente vuole. La realtà è che sai che il contorno è anche un po’ televisivo. Il tentatore è un ruolo diverso dalla coppia, è più freddo nel senso che non ci sono in gioco dei sentimenti”