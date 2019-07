Temptation Island, gli ultimi falò: ecco tutte le coppie scoppiate

Temptation Island, le anticipazioni sugli utimi falò: ecco tutte le coppie scoppiate sull’Isola delle tentazioni

Questa sera, 22 Luglio 2019, puntuali con il quinto appuntamento con Temptation Island.

Tante novità sull’Isola delle tentazioni, falò, litigi e ‘coppie scoppiate’. Scopriamo insieme tutte le novità dall’Isola delle Tentazioni più spiata d’Italia.

Temptation Island, le novità sugli ultimi falò

Questa sera verrà trasmessa la quinta puntata di ‘Temptation Island’, non mancheranno i colpi di scena.

Questi interesseranno due coppie di particolare, delle tre rimaste in gara a mettere alla prova la solidità della propria relazione.

In primis le novità riguarderanno la coppia formata da Katia la ‘fotonica’ e Vittorio.

Lei andrà su tutte le furie a causa dei comportamenti poco ‘fotonici’ del suo amato Vittorio, al punto da scatenare la sua ira.

Vittorio infatti, dai video appare particolarmente interessato alla tentatrice Vanessa Cinelli, alla quale inizialmente le si avvicinato solo per pura ‘vendetta‘.

Ilaria ‘vuole incontrare’ Massimo

Attesissimo anche il confronto tra Massimo e Ilaria. Ilaria pare non vedere l’ora di incontrare il suo fidanzato Massimo, al punto che le ‘pruderebbero le mani’, a causa delle continue effusioni anche un pò spinte con una delle tentatrici dell’Isola da parte di lui.

Sabrina indecisa: uscirà dal programma con Giulio?

Sabrina infine scoppierà in lacrime per il suo Nicola piangerà e non poco per Nicola in quanto confusa sul fatto di voler rimanere sull’isola oppure uscire dal programma con il tentatore Giulio Raselli.

Sembra dunque, secondo anche il parere dei fan accaniti del Reality, che nessuna delle tre coppie arriverà alla fine della trasmissione insieme.

Potrebbe infatti verificarsi per la prima volta nella storia de l’isola delle tentazioni che tutte le coppie scoppino. Sarà così? Staremo a vedere.