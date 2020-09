Effusioni bollenti a Temptation Island Nip. Alberto dimostra di aver dimenticato a tempo record la sua fidanzata Speranza. Nel villaggio si lascia andare ad effusioni spinte con la tentatrice Nunzia.

Primi bollori a Temptation Island Nip. Alberto e la tentatrice Nunzia si lasciano andare a seduzioni pericolose sotto gli occhi di tutti. La passione sembra essere scoppiata a tempo record.

La relazione tra Alberto Maritato e Speranza Capasso, fidanzati da ben 16 anni, sembra essere giunta ad un impasse. A mandare in crisi la trentatreenne campana è stato il feeling spudorato vissuto dal suo partner con la single Nunzia.

Temptation Island Nip, Alberto va oltre i limiti con la tentatrice Nunzia

La single Nunzia ha fatto esplodere il testosterone di Alberto. Si parla infatti di forte chimica e attrazione fatale. Il trasporto tra Alberto e tentatrice ha inevitabilmente turbato la serenità di Speranza.

In un filmato mostrato alla sua fidanzata, Alberto si abbandona alle effusioni con la provocante tentatrice e destabilizza tutti gli equilibri della sua ragazza. Dopo aver visionato il video, Speranza ha dichiarato:

“Sono sconvolta. Alberto dimostra l’uomo piccolo che è”

Temptation Island Nip, Speranza chiede il falò di confronto? Alessia Marcuzzi la fa rinsavire

Dopo aver visto il comportamento inappropriato assunto dal suo fidanzato, la reazione istintiva di Speranza è stata quella di richiedere un immediato falò di confronto. Ciononostante le altre fidanzatevdel villaggio hanno provato a farla riflettere.

Determinante è stato l’intervento della conduttrice Alessia Marcuzzi, che con la sua proverbiale saggezza ha suggerito a Speranza di reagire con razionalità e non prendere decisioni dettate dall’impulsività:

“Per una volta mettiti al primo posto”

Per scoprire come si evolverà il labile e traballante rapporto tra Alberto e Speranza occorre attendere la prossima puntata di Temptation Island Nip, prevista per mercoledì 30 settembre.