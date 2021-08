Sicuramente il giovane Stefano Sirena è stato tra i protagonisti più discussi all’interno della nona edizione di Temptation Island.

Stavolta a commentare il percorso del ragazzo ci hanno pensato Raffaela Giudice e Andrea Celentano, che hanno partecipato al reality delle tentazioni qualche anno fa.

Raffaela e Andrea hanno rilasciato una lunga intervista a Giada Di Miceli nel programma radiofonico Non succederà più.

I due hanno detto la loro su alcuni protagonisti di Temptation Island, in particolare su Stefano Sirena, che a quanto pare non hanno proprio apprezzato.

Lei ha rivelato che è davvero molto contenta che Manuela sia felice con il tentatore Luciano Punzo, perché se lo merita, anche se ha fatto una precisazione:

“ Io però al posto suo prima avrei chiesto il falò e poi avrei dato il bacio. Anche perché se ci fosse stato il ragazzo al posto suo, lo avrebbero linciato. Solo questo, per il resto ha fatto bene, perché lui è stato davvero viscido: nella vita ti puoi innamorare di un’altra persona, ma certe cose non le puoi dire” .

Insomma, Raffaela non le manda proprio a dire e lo ha dimostrato anche questa volta.

Su Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, ha inoltre dichiarato:

“Spero per Valentina che riesca a scollarselo di dosso perché non esiste una relazione malata fino a questo punto. Speriamo che questa relazione non sia vera, perché sono troppo diversi. Non so se torneranno insieme”.