A finire nuovamente nelle grinfie degli haters è Antonio Martello. L’ilare protagonista di Temptation Island 7 non è per nulla estraneo alle incalzanti polemiche degli instagramers.

Personaggio di spicco di Temptation Island per molti, capro espiatorio per tanti altri. Non trova pace Antonio Martello, il trentaquattrenne napoletano che ha osato flirtare con la tentatrice Ilaria Gallozzi durante il suo viaggio nei sentimenti di Temptation Island 7.

Il turbolento fidanzato di Annamaria si è ritrovato nel mirino degli haters, che seguitano imperterriti a punzecchiarlo e a sbeffeggiarlo sul suo canale social. Su Instagram, infatti, le critiche contro l’ex protagonista di Temptation Island fioccano come nespole.

Antonio Martello nel mirino degli haters: i fan gli si rivoltano contro

Ormai tra Antonio Martello e il popolo di Instagram è guerra aperta. Grazie alla sua recente partecipazione televisiva, il verace napoletano ha acquisito popolarità e sembra non gli dispiaccia ostentarla e stuzzicare i suoi detrattori.

Tuttavia quest’ultimi sembrano assiepati dietro agli smartphone e ai pc, pronti a puntargli il dito e condannare ogni nuova foto o Instagram story. Dopo la sua avventura televisiva e sentimentale, Antonio Martello ha mostrato il suo nuovo stile di vita da personaggio famoso e questo è stato sufficiente per urtare gli internauti.

Antonio Martello e il botta e risposta al vetriolo su Instagram

Sui social è partita un’incontenibile ondata di sdegno. A molti haters non va giù la sua notorietà acquisita e il fatto che, a detta loro, sia sempre pronto ad ostentarla. Un instagramer, infatti, gli ha fatto notare quanto segue:

“Ti credi un vip ma non lo sei. I vip sono altri”

Impeccabile e diplomatica la replica di Antonio: