Temptation Island, Alberto impazzisce per la sua tentatrice: in piscina succede l’inimmaginabile

Tra Alberto e la tentatrice Nunzia la passione raggiunge livelli inenarrabili. Nel villaggio di Temptation Island Nip, i due sfidano la censura e si lasciano andare a plateali effusioni in piscina.

Nel villaggio Is Morus Relais Alberto Maritato non vuole più trattenersi. La sua infatuazione per la tentatrice Nunzia Taglialatela ormai è evidente: nell’aria si respira passione ed erotismo.

Nella quinta puntata di Temptation Island Nip, in onda mercoledì 7 ottobre, il trentatreenne avellinese è sempre più vicino alla provocante single: in piscina si abbracciano, si avvinghiano. Tra effusioni spinte e sguardi languidi, sembra che per i due sia arrivato il momento del bacio.

Temptation Island Nip, Alberto e la tentatrice danno spettacolo in piscina

Momenti di puro feeling tra Alberto e Nunzia. In piscina i due sono talmente a proprio agio da non gradire la presenza delle telecamere. Le loro labbra sono sempre più vicine e lui le domanda sornione:

“Sei pronta?”

Le telecamere di Temptation Island Nip hanno immortalato momento per momento il romantico rendez-vous che la coppia ha trascorso lontano da tutti gli altri protagonisti del format. Immagini che sono state recapitate tempestivamente alla fidanzata di Alberto.

Temptation Island Nip, la reazione di Speranza

Per Speranza Capasso non c’è pace: ha già visto parecchi video del suo partner sempre più attratto dalla tentatrice Nunzia. Pietrificata dalla gelosia, li scruta da lontano e cerca di comprendere che piega potrà prendere la loro intesa.

Speranza è fortemente indignata, al limite della rassegnazione. Dopo aver coltivato una storia d’amore per ben 16 anni, il suo Alberto sta sperimentando nuove emozioni con un’altra donna. Li guarda a distanza attraverso un filmato. Loro ridono, scherzano, si sfiorano, fanno i fidanzati. Commenta disgustata: