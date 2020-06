Falò di confronto, colpi di scena, burrascose sorprese e coppie in bilico. Arrivano fulminee le prime anticipazioni: una coppia di Temptation Island 7 si è già detta addio e ha lasciato il resort.

Una coppia di Temptation Island 7 è già scoppiata. È quanto riportano questa mattina i principali siti di gossip e anticipazioni televisive. Da giorni si vociferava che il rapporto tra due fidanzati della nuova edizione di Temptation Island non andassero più nel migliore dei modi e ora arriva solerte l’indiscrezione.

Ma chi sono, dunque, i due fidanzati che si sono detti addio? Cerchiamo di fare chiarezza e fornire una risposta concreta. Dalle indiscrezioni che si stanno rincorrendo sul web, sembra che una coppia si sia lasciata a causa di un tradimento.

Temptation Island 7, una coppia è già saltata: l’indiscrezione bomba sul tradimento

La coppia che ha scritto la parola fine alla propria storia sarebbe quella composta da Valeria e Ciavy. Nelle ultime ore la seguitissima pagina di anticipazioni televisive Uomini e Donne Classico e Over ha comunicato quanto segue:

“Questo è uno scoop. Ragazzi, una coppia di Temptation Island è già saltata, si tratta di Ciavy e Valeria. Loro due sono usciti separati, perché lei ha baciato Alessandro Basciano, il tentatore”

La scintilla, dunque, sembra sia scoccata nel villaggio delle fidanzate e abbia immediatamente suscitato scandalo: Valeria Liberati, impegnata nella love story con Ciavy, aveva creduto di essere in grado di resistere al fascino dei single. Finché non ha ceduto alla tentazione di baciarne uno e adesso non riesce più a toglierselo dalla testa.

Alla luce di tale presunto tradimento, la coppia si sarebbe lasciata. Un break up ufficiale o soltanto un tira e molla temporaneo? Sfortunatamente questo non ci è dato sapere. In ogni caso insistere nel voler tenere in piedi una relazione che si è esaurita, non sarebbe affatto giovevole.