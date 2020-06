Temptation Island 7 è alle porte, i rumors si susseguono, la curiosità ha raggiunto livelli inauditi. Stando alle ultime indiscrezioni, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane tira aria di crisi.

A Temptation Island 7 c’è un fidanzato con il testosterone a mille. Parola dall’influencer Amedeo Venza che, attraverso il suo profilo social, non ha usato giri di parole. Di chi sta parlando? Presto detto. Di Pietro Delle Piane ovviamente, dolce metà di Antonella Elia.

Il quarantaseienne calabrese non riesce a restare indifferente al fascino delle “mega-tentatrici” che ha incontrato nel resort Is Morus Relais. Per tale motivazione, tra Antonella e Pietro sarebbero sorti i primi dissapori e attriti.

Temptation Island 7, anticipazioni esclusive: Pietro Delle Piane fa imbufalire Antonella Elia?

Sembra che ad aver inasprito un rapporto già barcollante siano stati alcuni atteggiamenti avuti da lui nei riguardi di una delle provocanti single del love game di Canale 5. Stando a quanto riporta l’influencer Amedeo Venza, l’attore e la showgirl potrebbero già essere ad un impasse.

Temptation Island 7, l’influencer Amedeo Venza lancia un’indiscrezione inedita

Amedeo Venza, popolare web influencer che si diletta a divulgare rumors e indiscrezioni dall’alto delle sue Instagram stories, ha esordito così sul suo account personale:

“Pietro Delle Piane avrebbe fatto degli apprezzamenti abbastanza lusinghieri verso una single, mandando in tilt la Elia che ci scommetto già… Ci regalerà del trash fantastico…”

Insomma se la loro presunta crisi di coppia dovesse rivelarsi veritiera, l’impetuosa Antonella Elia e il suo indomabile boyfriend potrebbero regalare grandi coup de théâtre e scenate trash al pubblico di Canale 5. Crisi che, in ogni caso, potrebbe essere recuperata. A patto di volerlo da entrambe le parti.

I telespettatori di Temptation Island 7 sono in fibrillazione. Il love game avrà inizio giovedì 2 luglio e sembra proprio promettere fuoco e fiamme.