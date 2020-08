Dopo il successo di Temptation Island 7, molto apprezzato da pubblico e critica, per l’ex Miss Italia Manila Nazzaro si profila un nuovo reality show all’orizzonte.

A settembre, dopo la consueta pausa estiva, i palinsesti televisivi torneranno a pullulare di talk show e reality di ogni genere. Una costante, da oltre un decennio, per le reti Mediaset.

Secondo le indiscrezioni che circolano vorticosamente in questi ultimi giorni, la protagonista della settima edizione di Temptation Island Manila Nazzaro potrebbe prender parte ad un noto reality show di Canale 5. Il condizionale è d’obbligo, considerando che notizie ufficiali non ce ne sono e alcuni fan potrebbero rimanere con l’amaro in bocca.

Manila Nazzaro vicinissima ad un famoso reality Mediaset: l’indiscrezione bomba

Ora che il love game di Canale 5 è giunto al termine, l’apprezzatissima Miss Italia ’99 potrebbe accettare una nuova stimolante sfida televisiva. Ma di quale show stiamo parlando? Ma del Grande Fratello Vip, ovviamente.

Manila Nazzaro, personaggio pubblico che raccoglie ampi consensi tra i telespettatori italiani, distacca di gran lunga tutti i pretendenti al titolo di “protagonista più amata di Temptation Island”. Antonella Elia inclusa.

L’arguto Alfonso Signorini, giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip, intende assecondare le preferenze degli telespettatori di Canale 5 provinando Manila Nazzaro. Abbandonati i protagonisti Nip, a fare fortuna nei reality show sono, infatti, i Vip.

Ma cosa deciderà la solare e radiosa ex Miss Italia? Accetterà o declinerà la possibile proposta di Alfonso Signorini? Non si può di certo negare che per Manila Nazzaro il 2020 sia un anno prospero dal punto di vista professionale e soprattutto televisivo.

Per i telespettatori appassionati di trash tv si prospetta un palinsesto 2020-2021 pregno di imperdibili show. Oltre al Grande Fratello Vip 5, infatti, all’orizzonte si profila una nuova stimolante edizione di Temptation Island, affidata alla conduttrice Alessia Marcuzzi.