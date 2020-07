Anna e Andrea, fidanzati da due anni e con differenti prospettive di vita, sono una delle sei complicate coppie di Temptation Island 7. La trentasettenne Anna è madre di due figlie e sogna di nuovo la maternità. Il ventisettenne Andrea, invece, è completamente dedito alla sua attività imprenditoriale.

Nel corso della prima puntata del love game di Canale 5, Anna ha attuato un comportamento strategico volto a far ingelosire il suo Andrea. Un opinabile atteggiamento che i telespettatori e i familiari di lui non hanno affatto tollerato.

Intervistata dal sito Fanpage, con grande nonchalance la sorella di Andrea ha ammesso di essere rimasta infastidita dal modus operandi di Anna. Un comportamento che l’ha indotta a rivalutare la relazione sentimentale di suo fratello:

Ma non è finita qui. A disquisire sulle dinamiche sentimentali tra Andrea e Anna, ci ha pensato anche il fratello Pierluigi:

“Ci sono rimasto male, non pensavo dicesse certe cose. Addirittura la famiglia che naviga nell’oro, che Andrea è cresciuto sotto una campana di vetro. Tutte cose un po’ strane (…) Tutta questa voglia di avere un bambino e poi di aggiungere che ‘lui non ha problemi, sta bene economicamente’, non l’ho capito”