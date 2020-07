Il comportamento di Manila Nazzaro ha rovinato l’intesa con il suo uomo. Lorenzo Amoruso non ha tollerato un gesto spudorato compiuto dall’ex Miss Italia.

Basta poco per turbare la serenità di Lorenzo Amoruso. È oltremodo risaputo che certi gesti, parole e atteggiamenti possono rovinare l’intesa creata con il proprio partner.

A volte lasciarsi andare a gesti equivocabili può innescare fraintendimenti, che possono raffreddare sentimenti, sintonia e serenità di coppia. Il recente comportamento di Manila Nazzaro, infatti, avrebbe compromesso la tranquillità del rapporto con Lorenzo Amoruso.

Nella seconda puntata di Temptation Island 7, andata in onda giovedì 9 luglio, anche la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ha subito una certa crisi. Durante il falò dei fidanzati, l’ex calciatore ha scoperto alcuni comportamenti della sua fidanzata che lo hanno profondamente turbato.

Temptation Island 7, Manila Nazzaro lecca il viso a un tentatore

Ciò che ha fatto dare in escandescenze Lorenzo Amoruso è stato un gesto egoistico e frivolo compiuto dall’ex Miss Italia. Manila Nazzaro ha leccato il viso di un tentatore, con nonchalance e spudoratezza, per via di una penitenza al gioco “Obbligo o verità”.

Un gesto puramente goliardico o l’inizio di una grande intimità con il sexy tentatore di Temptation Island?

Temptation Island 7, la reazione impulsiva di Lorenzo Amoruso

Dopo aver visto il filmato della sua fidanzata, Lorenzo Amoruso ha avuto una reazione pregna di rabbia e frustrazione. L’impetuoso quarantanovenne barese ha testualmente esclamato:

“E che è?! Voglio vedere dove arriva. Pensa di fare la deficiente con me? (…) Ci dobbiamo svegliare! Stiamo facendo la parte dei signori… Ho visto abbastanza, penso possa bastare. Non sono un ragazzino”

Spesso alcuni atteggiamenti del proprio partner possono risultare altamente insopportabili e irrispettosi. E Manila Nazzaro, in questo caso, ha urtato la suscettibilità e la pazienza di Lorenzo Amoruso.