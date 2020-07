Ciavy contro tutti. L’ormai ex fidanzato di Valeria ha reagito con stizza e permalosità sulla sua pagina ufficiale di Instagram.

I telespettatori non avevano alcun dubbio. La coppia formata da Ciavy e Valeria ha lasciato la trasmissione televisiva Temptation Island 7 imboccando strade diametralmente opposte.

Il trentacinquenne romano, più stizzito e schifato che mai, ha maldigerito il comportamento avuto da Valeria con il tentatore Alessandro e ha deciso di atteggiarsi a piccolo martire.

Temptation Island 7, il clamoroso scontro tra Ciavy e Valeria

Dopo aver visto l’ennesimo video della sua partner avvinghiata all’ammaliante tentatore, Ciavy non l’ha presa con filosofia e ha preteso il falò di confronto. La storica fidanzata si è presentata al suo cospetto e ha provato a difendere il proprio comportamento, lamentandosi di esser stata segregata in casa per oltre due anni.

Tra l’indignazione e la collera, Ciavy ha dato la stura a tutta la sua ira. Le mortificazioni e gli insulti – neanche troppo velati – non hanno dato tregua alla sua fidanzata. Il conduttore Filippo Bisciglia è dovuto intervenire per consentire a Valeria di parlare.

L’impetuosa aggressività e permalosità di Ciavy hanno infastidito il pubblico di Temptation Island. L’acceso battibecco con Valeria è rimasto impresso, al punto tale da indurre il popolo della rete a tempestarlo di insulti sul social Instagram.

Temptation Island 7, Ciavy e la reazione stizzita: il gesto su Instagram dopo l’addio a Valeria

Ciavy, stizzito per i rimproveri e le accuse mosse dai telespettatori, ha scelto di disattivare i commenti sul suo account di Instagram. Si sa, dare dello stronzo a qualcuno è tremendamente irritante.

Gli insulti a dir poco velenosi e provocatori hanno portato all’esasperazione il protagonista di Temptation Island 7. Ciavy ha preferito, pertanto, disattivare i commenti degli internauti anziché mandarli a quel paese uno ad uno.