Temptation Island 7, Filippo Bisciglia svela qual è la sua fidanzata preferita

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Filippo Bisciglia ha svelato di avere un debole per una delle fidanzate del cast di Temptation Island 7.

Filippo Bisciglia, conduttore indefesso di Temptation Island, ha avuto l’opportunità di interagire da vicino con i 12 protagonisti del love game di Canale 5. Il suo ruolo televisivo gli ha permesso di venire a stretto contatto con ciascuna delle coppie di fidanzati.

Ma quale sarebbe, esattamente, il suo personaggio preferito in assoluto? Durante una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il quarantatreenne romano si è lasciato andare ad una piccola confidenza.

Temptation Island 7, la protagonista preferita di Filippo Bisciglia

Con il suo personaggio di inguaribile lunatica dalla personalità eccentrica, Antonella Elia ha calamitato l’attenzione del conduttore. Filippo Bisciglia, infatti, l’ha dipinta così:

“Antonella è come la vedete. È una donna che, quando viene attaccata, si difende. Ha un carattere particolare, delle reazioni imprevedibili, ma è solo ed esclusivamente perché ha un passato difficile, come lei stessa ha raccontato, ed é una persona che ha sofferto. Reagisce quando viene ferita, ma ha un animo buono”

Temptation Island 7, Filippo Bisciglia parla dei momenti più emozionanti di questa edizione

Tra i momenti più significativi della settima edizione, il conduttore ha menzionato il memorabile dialogo avvenuto tra Annamaria e Antonella. Un momento di grande pathos, in cui la quarantatreenne napoletana si è sbottonata con la showgirl, confidandole tutte le sofferenze d’amore scaturite dalle numerose infedeltà di Antonio.

Nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Filippo si è inoltre pronunciato sui momenti più ardui vissuti ai falò tra fidanzati. Secondo il “Bisciglia pensiero”, il falò di Ciavy e Valeria è stato in assoluto il più problematico e snervante.

Un faccia a faccia che ha messo a dura prova la sua soglia di sopportazione, costringendolo ad intervenire per supportare Valeria e placare l’ira del furente Ciavy. Nelle edizioni precedenti, in effetti, non è mai accaduto che il conduttore lasciasse la sua postazione per andare a frapporsi tra due fidanzati dello show.