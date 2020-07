Al falò di confronto con Pietro Delle Piane, Antonella Elia non si lascia seppellire dalle umiliazioni del suo fidanzato e reagisce in maniera impetuosa.

Clima rovente intorno alla coppia Elia-Delle Piane. Al loro ultimo falò di confronto, l’atmosfera si fa davvero incandescente e non per via del caldo estivo. A rendere bollente il loro incontro vis-à-vis, sono state le mortificanti dichiarazioni del quarantasettenne calabrese.

Temptation Island 7, scontro brutale tra Antonella Elia e Pietro della Piane

Una volta in spiaggia, il conduttore Filippo Bisciglia ha chiesto ad Antonella quali fossero le sue emozioni:

“Mi sento triste perchè non mi aspettavo che Pietro si trasformasse in una persona cattiva che non riconosco. Io credo che lui abbiamo fatto così perchè io ho parlato del mio ex Fabiano. Si è trasformato in qualcosa che è inaccettabile, mi dispiace per lui ma le cose che ha detto sono imperdonabili”

Un concetto che Antonella Elia ha ribadito anche davanti a Pietro:

“Sei un mostro, dovresti vergognarti”

Si parte con i rispettivi filmati. Il conduttore ha mostrato alla showgirl i video che hanno fatto infuriare Pietro. Lui ha rimarcato la sua irritazione nel sentire Antonella menzionare il suo ex Fabiano:

“Antonella non è normale che lui abbia ancora le chiavi di casa tua, tu non hai una mentalità larga ha una mentalità stron*a. Elia io a te me te magno!“

Temptation Island 7, le dichiarazioni di Pietro mortificano Antonella

Puntuale come un orologio svizzero, Pietro ha ripetuto per l’ennesima volta:

“Nella mia vita, qualcosa ho concretizzato. Ho lasciato una discendenza”

Ma non è finita qui. In una parte del filmato, Pietro Delle Piane ha sottolineato che Antonella Elia sarebbe sola e fra dieci anni potrebbe finire in una casa di riposo. Frase che ha scatenato l’indignazione della showgirl:

“Bravo, bravo … sei uno stron*o!”

Quando la cinquantaseienne torinese ha rivisto i video sul presunto bacio tra Pietro e la single Beatrice, ha perso il suo proverbiale self control e lo ha schiaffeggiato esclamando:

“Non mi toccare schifoso!”

Ciò che però Pietro Delle Piane ancora non sa è che manca la seconda parte della clip, quella inerente il presunto bacio segreto avvenuto con la tentatrice.