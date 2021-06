Temptation Island 2021: riconosci questa bambina? Oggi è una donna importante per Maria De Filippi

Temptation Island 2021: riconosci questa bambina? Oggi è una donna importante per...

Siamo riusciti a scoprire l’identità di questa bambina bellissima, che oggi è una delle donne più importanti della vita di Maria De Filippi.

Riconoscete la bambina in foto? E’ identica ad adesso ed è una delle donne senza le quali Maria De Filippi non va davvero da nessuna parte!

Vi abbiamo svelato un dettaglio importantissimo, avete capito di chi si tratta? Continuate a leggere per scoprirlo!

Chi è la bambina misteriosa in foto

Da giorni circola sul web lo scatto di questa bambina molto bella e dolce, che ai tempi dello scatto non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una delle donne più importanti per Maria De Filippi.

La piccola in questione oggi ha 46 anni e abbiamo avuto modo di vederla sia a Uomini e Donne, che a C’è Posta Per Te, Amici di Maria De Filippi e Temptation Island.

Si tratta sicuramente di una donna molto importante, che il pubblico conosce e ama da sempre. Avete capito di chi si tratta?

Oggi è a Temptation Island ed è amatissima da Maria De Filippi

La piccola in questione oggi è una donna affermata nel mondo dello spettacolo italiano.

Si tratta di un’autrice televisiva, il cui lavoro sta dietro a molte trasmissioni di Canale 5 e in particolare a quelle di Maria De Filippi.

Ora avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Raffaella Mennoia! Raffaella è responsabile di redazione e compare sempre al termine di ciascun puntata di Uomini e Donne per invitare giovani e adulti a partecipare ai provini del dating show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia)

Abbiamo avuto modo di conoscerla anche come postina di C’è Posta Per Te e sappiamo che si celi dietro ad altri programmi come Amici di Maria De Filippi e Temptation Island. E voi l’avevate riconosciuta?