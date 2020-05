Temptation Island 2020 tra cambiamenti e novità: parla Maria De Filippi

Temptation Island, celebre reality show estivo che mette a dura prova l’amore e la fedeltà di sei coppie di fidanzati, subirà dei cambiamenti, ma in molti non lo sanno. La nuova edizione sarà caratterizzata da nuove regole e presenterà alcune piccole differenze rispetto alle scorse stagioni. Cosa prevede, dunque, la nuova versione di Temptation Island?

Un Temptation Island leggermente differente rispetto al passato, ma sostanzialmente invariato, giunge nuovamente sul tv color degli italiani in un’edizione aggiornata. I primi rumors sono trapelati dall’ultima intervista che la conduttrice Maria De Filippi ha rilasciato alla rivista Vanity Fair.

La nuova stagione del love-game condotto da Filippo Bisciglia si differenzierà rispetto al precedente, come sottolineato da Maria De Filippi, per alcuni upgrade e modifiche inerenti il contatto fisico tra tentatori e fidanzati:

“Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”