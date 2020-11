Tempesta Eta, più di 50 morti in Guatemala: ora si dirige in Florida

Tempesta Eta, più di 50 morti in Guatemala: ora si dirige in...

La tempesta Eta non cessa la sua folle corsa e dopo aver lasciato vittime in Guatemala e Honduras, ora si dirige in Florida.

Morti in Honduras e Guatemala al passaggio della tempesta Eta e ora si teme anche in Florida.

Il passaggio della tempesta in Honduras

La tempesta non ha lasciato molto all’immaginazione ed è passata in Honduras come una furia, provocando morti e feriti. Tra i deceduti ci sono 7 persone di cui 6 sono minorenni come da conferma da parte del Comitato Permanente di emergenza del Paese come riportato da La Tribuna.

Il bilancio dei morti sale a 13, con vittime che sono state registrate in più zone del Paese. I vigili del fuoco, a lavoro da ore oramai per mettere tutti in salvo, hanno confermato 4 decessi nella zona di Tela: una bambina è morta a seguito del crollo della sua casa, mentre gli altri membri della famiglia sarebbero feriti gravemente.

A La Forteza sono morte invece madre e le sue due figlie che sono state travolte da una frana, così come una bimba che invece è affogata nel settore di Nueva Frontera. Un ragazzino di 15 anni disabile è stato travolto dalla furia del fiume in piena così come una ragazzina di soli 13 anni è stata travolta da un’altra frana. Ma le autorità hanno anticipato che dovrebbe esserci un altro decesso, ma nulla ancora di certo.

Morti e feriti in Guatemala

Come si evince da Ansa, l’uragano è stato declassato in queste ore in depressione tropicale provocando più di 50 morti all’interno dei villaggi in Guatemala per via delle inondazioni e frane, come da comunicazione del Presidnete Giammattei in una delle sue conferenze stampa.

Al mattino erano state accertate le morti di 4 persone – tra cui 2 minori – ma il bilancio è salito vertiginosamente e si temono altri morti non ancora identificati. Intanto la depressione tropicale è in corsa verso la Florida.