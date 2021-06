Il CEO di Telegram Pavel Durov lo aveva annunciato che la versione iOS di Telegram sarebbe stata aggiornata per supportare le videochiamate di gruppo e ora arriva la conferma.

La società aveva originariamente pianificato di aggiungere la funzione di videochiamata al suo servizio di messaggistica ad un certo punto nel 2020. Ma la funzione non si era ancora materializzata.

Telegram è cresciuto in modo significativo durante la pandemia, sfruttando il passaggio al lavoro da casa e il desiderio generale di rimanere connessi in modo sicuro. La società ha annunciato di aver raggiunto 400 milioni di utenti attivi mensili nell’aprile 2020, rispetto ai 200 milioni del 2018.

Telegram le videochiamate di gruppo

Parte di questo ha a che fare con il suo concorrente, WhatsApp. Ma anche per come quest’ultimo ha comunicato la sua nuova politica sulla privacy ai clienti.

Questo ha ispirato alcuni utenti a lasciare l’app di proprietà di Facebook per Telegram e Signal.

Quello che aveva promesso sarebbe arrivato nell’aprile del 2020 è ora presente, ha aggiunto la chat video di gruppo alle sue app mobili e desktop.

Infatti le chat vocali presenti in qualsiasi gruppo su Telegram possono essere trasformate in videochiamate semplicemente pigiando l’icona della fotocamera per far partire il video dal proprio dispositivo.

L’azienda dice che un quantitativo illimitato di utenti può unirsi a una chiamata audio, ma le videochiamate di gruppo saranno solo limitate alle prime 30 persone che si uniscono alla chat vocale.

La società intende incrementare questo limite “presto”, a quanto dice il suo annuncio. In seguito gli utenti saranno anche in grado di condividere i loro schermi durante una videochiamata.