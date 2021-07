Taylor Mega in vacanza senza il fidanzato: cosa sta succedendo

Ecco come sta trascorrendo le vacanze estive la nota modella e influencer italiana, molto seguita sui social.

Taylor Mega è una delle donne italiane più belle e più seguite sul web.

I fan la stanno continuando a seguire anche nel periodo estivo e sono riusciti a documentare la sua ultima vacanza.

Un piccolo dettaglio, però, non è passato inosservato: l’influencer non è assieme al fidanzato.

Chi è il fidanzato di Taylor Mega

Dopo la rottura con Tony Effe, Taylor Mega ha ritrovato l’amore tra le braccia di un altro personaggio dello spettacolo.

Il suo nome è Sacky e si tratta di un altro giovane rapper, al secolo Sami Abou El Hassan.

I due sono stati spesso paparazzi insieme, ma adesso stanno vivendo questo periodo estivo separatamente.

Dopo essere stati avvistati mano per la mano, Taylor Mega ha deciso di godersi il pieno relax estivo in solitudine. Come mai? La decisione dell’influencer puzza non poco ai fan.

Le foto in costume fanno girare la testa ai fan

Ciò che è evidente è che, poche ore fa, Taylor Mega abbia postato alcune foto che documentano le sue vacanze estive in totale solitudine.

La modella ha pubblicato alcuni scatti in costume, che stanno facendo il giro di Instagram e del web.

Le foto succinte hanno fatto letteralmente impazzire i fan, specialmente i maschietti ai quali la modella ha stuzzicato la fantasia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Taylor indossa un costume arancione maculato, che è davvero striminzito e lascia tutto in bella vista: décolleté, lato B da urlo, pancia piattissima e gambe perfette.

La foto ha fatto il pieno di likes e in poche ore è diventata virale. Per scoprire tutto ciò che fa Taylor Mega nella sua vita quotidiana, non vi resta che continuare a seguirci.