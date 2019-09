Taylor Mega, chi è la bionda influencer: lavoro, vita privata e curiosità

Scopriamone di più su Taylor Mega, l’influencer divenuta nota per un presunto flirt con Flavio Briatore

Il profilo di Taylor Mega, l’influencer dal fisico statuario divenuta nota su Instagram dopo un presunto flirt con l’imprenditore Flavio Briatore.

Chi è Taylor Mega

Vero nome Elisia Todesco, nasce a Udine, il 31 ottobre 1993.

Appassionata di moda sin da piccola, inizia a usare i social networks dedicandosi ai suoi profili pubblici in maniera professionale. Riesce così molto presto a diventare un’ importante influencer.

Il profilo Instagram ufficiale della influencer conta circa un milione e ottocentomila followers.

Dopo aver raggiunto la notorietà sperata nel mondo dello spettacolo per via del suo lavoro di influencer e per qualche flirt famoso che le è stato attribuito, Taylor lancia “MegaSwim“, un brand di bikini di successo assieme a sua sorella Jeda.

Nel 2019 è una delle concorrenti della 14ª edizione de L’Isola dei Famosi, reality show di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. È lei la prima naufraga a essere eliminata dal gioco.

Vita privata e curiosità

Uno dei motivi per cui Taylor Mega è diventata così nota al grande pubblico è lo scoop realizzato dal settimanale Chi nel settembre del 2018: in base a quanto riportato dalla rivista, la ventiseienne friulana avrebbe avuto una relazione con Flavio Briatore dopo il divorzio dalla showgirl Elisabetta Gregoraci.

Il ricco imprenditore non è, tuttavia, l’unico volto noto a essere apparso nell’elenco dei fidanzati della Mega: tra gli altri, infatti, compaiono anche Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, e il rapper Sfera Ebbasta.