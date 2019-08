Tasse, viceministro dell’economia Garavaglia: “Stop al bonus di 80 Euro”

Nuova linea sulle tasse da parte del viceministro Garavaglia che vuole anche eliminare gli 80 Euro di bonus lanciati da Matteo Renzi. Vediamo insieme i dettagli

Una diminuzione delle tasse che prevede anche l’eliminazione del bonus di 80 anche se i dipendenti troveranno la stessa busta paga, senza alcun importo minore.

La riduzione delle tasse e l’eliminazione del Bonus

Il viceministro dell’economia – Massimo Garavaglia – discute in merito al discorso più difficile da affrontare durante l’incontro al Viminale con le parti sociali.

L’esponente della Lega ha spiegato a chiare lettere:

“pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione delle imposte già a partire dagli 80 euro del bonus renzi”

Il superamento del bonus è inteso come trasformazione in decontribuzione. Per capire meglio il suo pensiero, il bonus verrà modificato:

“non vale dal punto di vista dell’accumulo contributivo per la pensione”

Evidenziando che nella busta paga non ci saranno cambiamenti in merito, cercando di avere degli effetti anche sulla pensione dove serviranno circa 3 miliardi aggiuntivi di euro.

Questa cifra andrà a coprire i contrinuti figurativi, e i 10 miliardi del Bonus copriranno il taglio dei contributi dei dipendenti dalla busta paga regolare. Ci sono poi ancora 12 miliari che – sempre secondo il viceministro – servono per il calo dell’Irpef.

Le parole di Matteo Renzi

Matteo Renzi non ha avuto una reazione positiva di quanto sopra:

“alla fine a pagare sono sempre i più deboli”

Puntando il dito su Matteo Salvini:

“ma salvini finito il tour in spiaggia deve fare cassa”

Definendosi altamente dispiaciuto per una manovra che per lui sembrava essere corretta, giusta e in aiuto per tante famiglie.