Tale e quale show, anticipazioni: quando inizia, concorrenti e novità

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla nuova edizione del talent show condotto dall’amatissimo Carlo Conti.

Tale e quale show torna con una nuova unica e appassionante edizione del programma di Rai Uno.

Sono previste tantissime novità. Sono già stati svelati i nomi di alcuni dei concorrenti, scopriamoli insieme.

Quando inizia Tale e quale show

Non è iniziata neanche l’estate e già si pensa alla stagione autunnale televisiva, in particolare a quella di Rai.

Nel mese di settembre saranno tantissimi i programmi che riapriranno battenti e altrettanti i nuovi che sbarcheranno in tv.

Tornerà una vecchia conoscenza, davvero amatissima al pubblico: si tratta di Tale e quale show, che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe ripartire intorno a metà settembre e così continuare fino alla fine di ottobre.

Mentre attendiamo la rivelazione della data precisa, vi parliamo di tutte le novità e dei concorrenti in gara in questa nuova edizione.

I concorrenti di Tale e quale show e tutte le novità

La nuova edizione di Tale e quale show continuerà a svolgersi presso lo Studio 5 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi.

In giuria dovrebbero continuare a esserci Vincenzo Salemme, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e altri ospiti delle puntate che si uniranno a loro per esprimere il loro giudizio sulle performance dei concorrenti.

Per quanto riguarda i concorrenti nel cast di questa nuova edizione, secondo alcune indiscrezioni il primo nome sicuro sarebbe quello di Stefania Orlando, una delle vincitrici morali dell’ultima edizione del Grande Fratello vip 5.

Non sono ancora stati svelati gli altri nomi, ma in base ai rumors potrebbero essere personaggi raccolti da altri talent show come Ballando con le stelle, L’isola dei famosi e lo stesso Grande Fratello Vip 5.

Non vi rimane che continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti.