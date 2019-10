Taglio dei parlamentari, come voteranno i partiti? Ecco cosa accadrà oggi e...

Oggi e domani riflettori accesi sul taglio dei Parlamentari, tra polemiche e assenteismo. Che cosa accadrà oggi e domani?

Sono arrivati i giorni tanto attesi per il taglio dei parlamentari: molte le aspettive e altrettante le polemiche, per due giornate che saranno molto particolari.

Che cosa accadrà al Governo il 7 e 8 ottobre

Il provvedimento del M5s per la quale c’è stata una piccola guerra – ancora in corso – con il Pd. Il testo comprenderebbe il taglio di 230 deputati e 115 senatori, con il voto previsto per la giornata di domani.

Oggi il Governo Conte Bis affronterà il discorso finale su questo decreto per ridurre drasticamente i parlamentari e metterà anche un pochino a dura prova, la coalizione della maggioranza: l’una a favore e l’altra contraria a questo provvedimento.

La prima partita per Luigi Di Maio è stata vinta e questo porta ad una vincita, seppur in parte, sperando di poter realizzare il prima possibile quanto già da tempo sperato:

“chi si opporrà sceglierà la poltrona del cambiamento”

Come voteranno i partiti

I partiti hanno le idee molto chiare, in merito alle dichiarazioni emerse in questi giorni. A favore del taglio ci sarebbero i partiti della maggioranza con Italia Viva, Pd, Leu e M5s.

Fratelli d’Italia non si esprime ma evidenzia che la sua decisione verrà presa solo domani prima della votazione. Il vertice di ieri che ha compreso le forze di centrodestra ha comunque visto la loro inclinazione nel votare per il si, senza astensione di voto e uscita dll’Aula.

La Lega, mentre era al Governo, era uno dei partiti promotori di tale provvedimento quindi da parte loro non ci dovrebbero essere ripensamenti del caso.

Il M5S dall’altra parte, ha sempre accusato la Lega di aver fatto saltare il Governo proprio per evitare il taglio. Ma attenzione anche altri parlamentari, che per non vedere tolto il proprio ruolo potrebbero votare contro.