Supermercati: nuove regole e disposizioni in vigore da domani 14 aprile

Cambiano le disposizioni per i supermercati in tutta Italia: dal 14 aprile nuovi orari di apertura per agevolare le code.

Nuove disposizioni elencate nel DPCM del 10 Aprile che interessano anche i supermercati e gli orari di apertura.

Le misure del lockdown prorogate fino al 3 Maggio, a seguire avrà inizio la fase 2 per ritornare gradualmente alla normalità e imparare a convivere con il virus.

Da martedì 14 aprile riapriranno cartolerie, librerie, negozi di articoli per neonati e bambini.

Le norme della quarantena imposte alla popolazione però non cambiano: restare a casa per combattere questo nemico invisibile.

La lista dei codici Ateco allegata al dpcm fornisce ulteriori voci che indicano la riapertura di alcune attività produttive come ad esempio:

l’industria di legno e sughero (ad esclusione dei mobili)

la fabbricazione di computer

il commercio all’ingrosso di carta e cancelleria

Anche per i supermercati entreranno in vigore nuove disposizioni, vediamo insieme quali.

Supermercati: orario prolungato e nuove disposizioni anticontagio

Nell’ultimo discorso alla Nazione Conte ha specificato le norme anticontagio da attuare nei supermercati e nei negozi alimentari che entreranno in vigore da martedì 14 aprile in tutta Italia.

Per limitare la diffusione del virus saranno adottate nuove misure di contenimento che interesseranno sia i grandi supermercati che i piccoli negozi alimentari.

Obbligatoria sarà la sanificazione e pulizia del negozio minimo 2 volte al giorno per disinfettare e limitare la possibilità di favorire il contagio.

I piccoli negozi (meno di 40 metri quadri) saranno obbligati a far entrare 1 cliente alla volta. In tutti i i negozi dovrà esserci un percorso di entrata differente da quello di uscita.

Per evitare le lunghe file fuori dal supermercato per fare la spesa, gli orari di apertura dei supermercati saranno allungati così da non creare assembramenti poco gestibili.

Indossare i guanti monouso protettivi per fare la spesa sarà obbligatorio per tutti e i dipendenti dovranno indossare le mascherine protettive durante l’orario di lavoro.

Sarà fornito del gel igienizzante per le mani in prossimità delle casse e di tutti i sistemi di pagamento per favorire la disinfezione; l’entrata all’interno del negozio sarà gestita dal personale addetto.