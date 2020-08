Superbonus 110%: Patuanelli ha firmato il secondo decreto attuativo, il c.d. Decreto Requisiti Ecobonus

Il Superbonus 110% è una misura che mira ad incrementare l’efficienza energetica, migliorare la tenuta antisismica o installare un sistema fotovoltaico.

L’agevolazione è prevista per le spese documentate sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Possono accedere al Superbonus al 110% le persone fisiche, i proprietari, gli usufruttuari, le cooperative, gli istituti autonomi (come le case popolari IACP), le Onlus e le società sportive dilettantistiche per la sola parte riguardante gli spogliatoi.

Sono ammessi gli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini e sulle unità immobiliari indipendenti.

Il bonus non può essere utilizzato per abitazioni signorili, ville e castelli.

Il Superbonus 110% è una misura accolta con entusiasmo, lo stesso Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si è detto entusiasta:

“Nel segno del Green New Deal, continuiamo a lavorare per un futuro più sostenibile e per rendere l’Italia il primo Paese a impatto zero”.