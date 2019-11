Una situazione particolare per questa suora incinta a Messina, che ha scoperto il fatto solo dopo il suo ricovero. Ma cosa è accaduto?

Una situazione strana per questa suora incinta a Messina, dove la scoperta potrebbe averla allontanata definitivamente dal luogo di preghiera.

La scoperta della gravidanza

I media locali raccontano che a Sant’Agata Militello una suora ha sempre avuto dei problemi molto gravi di salute, per questo motivo una volta accusati i dolori addominali non ha pensato a nulla – se non a recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.

I dolori erano lancinanti ed è stata subito accompagnata per verificare cosa fosse accaduto, pensando ad una colica o qualcosa di più grave.

Una volta arrivata al Pronto Soccorso i medici l’hanno controllata scoprendo non un problema di salute bensì una gravidanza – che neanche la donna sapeva di portare avanti.

Secondo le indiscrezioni la donna sarebbe stata portata in Ospedale dalle consorelle, che una volta ricevuta la notizia sono rimaste senza parole.

L’epilogo dopo la gravidanza

Una storia raccontata da vari media locali ma non confermata – o smentita – dall’Arcivescovado.

Ma come è successo? La suora nei mesi scorsi sarebbe tornata al suo paese natale – in Africa – per andare a trovare i suoi parenti e proprio in quel periodo potrebbe essere avvenuto il fatto.

Le indiscrezioni vorrebbero che i suoi superiori abbiano disposto il suo allontanamento dal convento, senza proferire parola e sperando che la notizia non venisse divulgata. Ora sul destino della stessa e del bambino non si hanno notizie ed è tutto rimasto nel silenzio e riserbo più completo.