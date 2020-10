Aveva vinto The Voice of Italy e aveva partecipato a Ballando con le stelle, oggi la sua vita è cambiata completamente.

Vediamo insieme com’è diventata oggi Suor Cristina!

Il successo di Suor Cristina

Vi ricordate di Suor Cristina? Si tratta della suora che è riuscita a conquistare i giudici e il pubblico a casa nel corso della trasmissione The Voice of Italy.

Nel giro di poco tempo è diventata una vera e propria celebrità, e non solo nel nostro Paese, con le sue “No one” di Alicia Keys e “Like a Virgin” di Madonna.

Cristina si era fatta notare non solo per le sue abilità canore e il suo talento indiscutibile, ma anche perché, essendo la prima suora a presentarsi in un talent show, aveva attirato l’attenzione dei media.

Dall’esperienza di The Voice of Italy ne è passato di tempo e oggi la vita di Suor Cristina è cambiata completamente!

Com’è diventata oggi: la sua vita è cambiata completamente

Dopo la vittoria a The Voice of Italy, Suor Cristina ha lanciato il suo disco, che ha riscosso grande successo in giro per il mondo.

Successivamente, la donna ha scelto di sparire dai riflettori per un po’, per poi farsi rivedere nel 2019, quando ha partecipato a un altro talent show della televisione italiana, Ballando con Le Stelle.

Anche nel corso della trasmissione condotta su Rai 1 da Milly Carlucci si era sollevata qualche polemica. Allontanatasi nuovamente dal mondo dello spettacolo, Suor Cristina è oggi una donna nuova e ha trovato il vero amore.

La donna, infatti, ha scelto di cambiare completamente vita e di prendere i voti perpetui. Lo scorso 8 dicembre, Suor Cristina ha deciso di rinnovare i suoi “voti di castità, povertà e obbedienza nella Chiesa di Sant’Ambrogio di Milano”:

“Ho rinnovato il ‘sì’ a Cristo, ma con più consapevolezza: sono passata a un amore ancora più profondo.”

L’uomo della vita di Suor Cristina è e rimarrà Gesù, che oggi ama con più convinzione e con maggiori certezze.