Si lancia sotto un treno in corsa: morto un uomo a Maestrino

Un suicidio a Mestrino che ha mandato il traffico ferroviario in tilt: un uomo è morto dopo essersi buttato tra i binari mentre arrivava il treno

Un suicidio a Mestrino in provicina di Venezia, dove un uomo si è buttato tra i binari mentre arrivava il treno.

Morto un uomo, traffico ferroviario in tilt

Non è ancora stata resa l’identità dell’uomo – come si evince anche dal Gazzettino – che si è buttato tra i binari mentre arrivava il treno. I testimoni hanno evidenziato di averlo visto correre e poi buttarsi volontariamente mentre il treno stava arrivando in stazione.

Il fatto si è registrato dopo le 13 e le notizie si stanno man mano aggiornando. Il traffico ferroviario è andato in tilt anche se dalle ultime informazioni ora sembra essere ripreso – seppur lentamente.

Sul posto il 118 che non ha potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo e la polizia che sta cercando di verificare i fatti e determinare i vari passaggi, prima del suicidio dell’uomo.

In aggiornamento