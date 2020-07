Su quale sgabello ti siederesti? Cosa rivela sulla tua personalità questo Test

Su quale sgabello vorresti accomodarti? Scopri qualcosa di nuovo sul tuo carattere con questo semplice test

Oggi vi proponiamo un test della personalità molto semplice che si pone l’obiettivo di analizzare le nostre abitudini quotidiane, come la scelta del caffè che preferiamo bere al mattino o durante la giornata.

In questo caso, si considera un’ipotetica situazione in cui l’unica cosa che devi fare è rispondere d’istinto: su quale sgabello siederesti? Scopri qualcosa di nuovo sul tuo modo di essere.

Su quale sgabello siederesti?

Immagina di entrare in un bare e ti avvicini al bancone. Dove preferisci sederti? Sullo sgabello A–B o C? Di seguito, i profili corrispondenti:

Sgabello A

Se il gabello sul quale preferisci sederti è quello a sinistra ovvero A, significa che sei una persona che ha grandi capacità di leader. Credi fortemente nelle tue capacità e prosegui dritto lungo la tua strada senza mai farti condizionare da ciò che gli altri pensano. Hai una personalità dinamica e predisposta al divertimento, è per questo motivo che i tuoi amici non possono fare a meno di te perché sai come strappare un sorriso alle persone che ami.

Sgabello B

Se hai scelto di sederti sullo sgabello al centro, ovvero quello corrispondente al B nella figura, significa che sei una persona solidale. Sei empatico e sai dare sempre i consigli giusti. Spesso però metti i bisogni degli altri davanti ai tuoi. Un consiglio? Prova attenuto alle persone che possono approfittare della tua generosità.

Sgabello C

Se hai scelto di sedere nel lato destro, ossia sullo sgabello C, significa che sei una persona determinata e con grande coraggio: questo ti permette di ottenere sempre tutto quello che desideri. In amore, difficilmente ti lasci andare perché hai poca fiducia nelle persone. A volte, la chiave della felicità è fidarsi di chi ti è accanto.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.