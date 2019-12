Stupro su bambini, sequestrata una casa famiglia: operatori indagati per violenza di gruppo

E’ scattata l’operazione per un caso di stupro su bambini di una casa famiglia in provincia di Vercelli. Ecco cosa sta accadendo

Stupro su bambini di una casa famiglia in provincia di Vercelli e sono in corso le operazioni di sequestro. Notizia in aggiornamento

Sequestrata casa famiglia per stupro di gruppo

Sono in corso in questo momento le operazioni da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato, con coordinamento da parte locale Procura della Repubblica, di esecuzione della misura cautelare che vede in sequestro di un casa famiglia in provincia di Vercelli – Caresana.

Secondo le prime indiscrezioni – anche de Il Messaggero – si aggiunge anche il divieto di esercitazione della professione che veda gli operatori a contatto con minorenni. Sono 5 gli educatori indagati con accusa di stupro di gruppo avvenuto proprio all’interno della struttura, sui bambini ospiti della stessa.

Ulteriori dettagli dopo le ore 11, quando sarà in corso la conferenza stampa presso il Tribunale di Vercelli.

In aggiornamento