Nave da crociera, il primo progetto ad energia eolica: il futuro è green

MSC sta progettando un prototipo di nave da crociera che viaggerà ad energia eolica, creando una nuova classe di navi green.

MSC sta lavorando per creare una nave da crociera con minor impatto ambientale, in attesa che la prima nave alimentata a GNL gas naturale liquefatto. Il GNL è il combustibile fossile con il minor impatto ambientale, ma MSC è già un passo avanti.

Il progetto MSC della nave a propulsione eolica

Nei cantieri navali di Saint-Nazaire i Chantiers de l’Atlantique, noti per aver creato alcune delle più grandi navi del mondo come la MSC Grandiosa, si sta procedendo allo sviluppo di una nuova classe di navi. La compagnia di navigazione italiana ha siglato un accordo, per arrivare allo sviluppo del prototipo che si servirà di energia eolica per muovere le navi. Secondo MSC, la prima nave eolica potrebbe essere varata già nel 2030.

Ma il lavoro per ridurre il proprio impatto è sempre in continuo sviluppo. Quest’anno è la prima grande compagnia di crociere CO2 neutral, cioè che compensa le proprie emissioni di anidride carbonica, sostenendo dei progetti ambientali.

Nel 2022 verrà varata la MSC Europa, la prima nave che si muoverà utilizzando GNL, dando vita alla classe World. Sarà lunga 333,3 metri e con una stazza di 205.700 tonnellate, in grado di alloggiare 6.761 passeggeri e 2.139 membri dell’equipaggio. MSC Europa sarà caratterizzata dal design della prua, molto innovativo e mai utilizzato prima d’ora. Questo tipo di prua sarà capace di migliorare la stabilità, dando maggior confort agli ospiti. Saranno varate nei prossimi anni altre 3 navi la World 2 nel 2024, World 3 nel 2025, World 4 e nel 2026.

Il gas naturale in forma liquida è una valida alternativa agli attuali carburanti, soprattutto perché è in grado d’occupare un volume 600 volte inferiore rispetto al gas naturale. Per questo motivo, il GNL è un carburante ideale per questo tipo di mezzi, perché può essere facilmente trasportato e stoccato.