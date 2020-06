Prurito agli occhi può causare problemi seri: non STROFINARLI mai, cosa rischi

Avete mai strofinato gli occhi? Ecco perché è pericoloso grattarli. Evitate di farlo potreste incorrere in disturbi molto seri

Strofinarsi gli occhi può sembrare una cosa relativamente innocua da fare. Molti di noi lo fanno regolarmente, sia che soffriamo di febbre da fieno o di un raffreddore comune, sia che ci sentiamo solo stanchi e intontiti. Lo sfregamento stimola lo scorrere delle lacrime, lubrificando gli occhi asciutti e rimuovendo polvere e altre sostanze irritanti.

Strofinarsi gli occhi può anche essere terapeutico. Premere sul bulbo oculare può stimolare il nervo vago, che rallenta la frequenza cardiaca, alleviando lo stress.

Tuttavia, se ti strofini gli occhi troppo spesso o troppo forte, puoi causare danni in diversi modi.

Quale danno può essere causato?

Per cominciare, stropicciandoti gli occhi puoi creare scompiglio e causa la rottura di piccoli vasi sanguigni, provocando occhi iniettati di sangue e quei cerchi scuri e sgradevoli che tutti cercano sempre di evitare.

Le tue mani trasportano più germi di qualsiasi altra parte del tuo corpo. Quando si strofina l’occhio, questi germi si trasferiscono facilmente e spesso possono provocare infezioni come la congiuntivite.

A volte le persone bloccano un corpo estraneo nei loro occhi e l’istinto naturale è quello di strofinarlo per cercare di rimuovere l’oggetto. Questa non è una buona idea, in quanto lo sfregamento contro l’oggetto può facilmente graffiare la cornea.

Lo sfregamento è più pericoloso per le persone con determinate condizioni oculari preesistenti. Le persone con miopia progressiva (un tipo di miopia causata da un bulbo oculare allungato) possono scoprire che lo sfregamento peggiora la vista.

Allo stesso modo, quelli che soffrono d glaucoma possono scoprire che il picco della pressione oculare causato dallo sfregamento degli occhi può interrompere il flusso sanguigno verso la parte posteriore dell’occhio e portare a danni ai nervi e, in definitiva, alla perdita permanente della vista.

Ancora più preoccupante è il fatto che gli studi hanno dimostrato che lo sfregamento continuo degli occhi in soggetti sensibili può anche portare a un assottigliamento della cornea, che si indebolisce e si spinge in avanti per diventare più conica.

Questa condizione è nota come cheratocono ed è una condizione grave che può portare a una visione distorta e, in definitiva, alla necessità di un innesto corneale.

Come mi fermo?

Se qualcosa è bloccato negli occhi, prova a sciacquarlo con soluzione salina sterile o lacrime artificiali. Se questo non funziona, vai direttamente dal tuo medico.

Il modo migliore per impedirti di toccare la zona degli occhi è usare i colliri per mantenere gli occhi idratati e prevenire il prurito. Le lacrime artificiali sono un’imitazione non medicata ma altamente sofisticata delle lacrime naturali.

Sono disponibili al banco e sono utili a chiunque abbia gli occhi asciutti. Sono disponibili altri colliri per prevenire il prurito che provoca lo sfregamento degli occhi. Queste gocce sono chiamate antistaminici e stabilizzatori dei mastociti.

Nei casi più gravi, i colliri steroidei vengono anche utilizzati per prevenire lo sfregamento cronico degli occhi, specialmente nei soggetti allergici.

Lo sfregamento eccessivo degli occhi, dovuto a secchezza cronica, prurito o semplice abitudine, dovrebbe essere affrontato per evitare spiacevoli conseguenze.