Striscia la Notizia un inviato storico del programma di Canale Cinque abbandona la trasmissione, ecco di chi si tratta

Il noto programma Striscia La Notizia in onda tutte le sere su Canale Cinque è uno dei programmi più seguiti della prima fascia serale. Il programma satirico ormai in onda da anni è sempre più guardato e amato da pubblico italiano.

Striscia la notizia ecco chi lascia il programma

La sua conduzione infatti spiazza tra Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti come lo chiama il suo collega e spesso e volentieri con scambi tra conduttori, Michelle Hunziker o Gerry Scotti e tanti altri.

Eppure nonostante le sostituzioni all’interno del programma siano tante con i conduttori, a quanto pare c’è anche chi abbandona definitivamente il programma, parliamo appunto di Edoardo Stoppa. A quanto pare l’allontanamento dal programma del storico inviato forse sarà solo un piccolo periodo.

Il famoso giornalista che presta il suo volto sopratutto alle iniziative animaliste, per un po dirà addio al programma, ne frattempo i suoi servizi hanno risolto molti casi di maltrattamenti su animali ingabbiati e tenuti in condizioni pietose. A quanto pare però dopo 11 anni di lavoro a Canale Cinque Edoardo è pronto ad essere sostituito.

Edoardo Stoppa ecco chi lo sostituirà

Come confermato anche dall’inviato Edoardo, Durante la sua assenza il giornalista verrà sostituito da Roberto Lipari, scrittore di noti programmi televisivi come Made in Sud e Zelig e noto attore comico. Anche se la sua presenza mancherà molto all’interno degli studi e sopratutto per il pubblico, Edoardo non esclude in un ritorno a Striscia la Notizia.

Al momento il giornalista sta portando la sua carriera vero nuove scoperte anche se al momento non ha ancora accennato quale sarà il suo nuovo “lavoro“.