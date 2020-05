Lo sfogo amaro del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato intercettato dal tg satirico Striscia La Notizia.

Le bombe di Vincenzo De Luca conquistano puntualmente l’attenzione mediatica. L’intransigente presidente della Regione Campania, salito agli onori della cronaca per le sue plateali sfuriate ai tempi del Coronavirus, è divenuto una vera e propria star del web per i suoi severi richiami all’ordine.

Metaforiche botte da orbi. Questa volta nel mirino del presidente della Regione Campania ci sono finite due donne, avvistate sul lungomare della città di Salerno sprovviste di mascherina di protezione.

Striscia la Notizia riporta lo sfogo liberatorio di De Luca

Il celebre tg satirico di Canale 5 Striscia La Notizia ha trasmesso un recente servizio durante il quale Vincenzo De Luca ha perso i nervi e ha iniziato a insultare due irresponsabili signore, con l’intenzione di impartire un po’ di sana disciplina.

“Sul lungomare di Salerno due signore senza mascherina venute da un altro comune non solo hanno dato prova di cafoneria e inciviltà, ma addirittura pretendevano di avere ragione. Ma sono cose da pazzi, si sono rifiutate di dare i documenti di identità, hanno imprecato contro le vigilesse che facevano il loro dovere a tutela della salute dei cittadini. Mi auguro che queste due cafone siano denunciate e che paghino anche sul piano penale per aver inveito contro agenti di polizia municipale”

Un fiume in piena, Vincenzo De Luca. Insulti e indignazione trovano spazio nelle dichiarazioni del 71enne di Ruvo del Monte. Il furente presidente si è scagliato contro l’imprudenza di due ostili signore, sprovviste di mascherina anti Covid.

Non è la prima volta che l’autorevole presidente della Regione Campania perde il self control. Sono numerose le circostanze in cui il politico si è scagliato in maniera plateale contro coloro che infrangono le restrizioni ministeriali anti Covid. E Striscia La Notizia non ha perduto tempo e ha provveduto a riportare fedelmente i fiumi di parole sgorgati dall’iracondo presidente della Regione Campania.