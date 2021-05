L’inviato del Tg satirico di Canale 5 ritorna dopo due anni sul luogo dell’aggressione a Pescara per capire come stanno adesso le cose.

Vittorio Brumotti venne aggredito nel quartiere Rancitelli nel 2019 assieme alla troupe di Striscia la notizia. Oggi vedremo il ritorno in quei luoghi e lìincontro con la “mamma spacciatrice”.

Ecco le anticipazioni dell’incredibile servizio in onda nella puntata din Striscia la notizia, in onda tutti i giorni alle 20.40 su Canale 5.

Striscia la notizia del 17 maggio 2021: Brumotti torna a Pescara, cosa accadrà?

Come annunciato dalla redazione del programma di Antonio Ricci condotto attualmente dal duo esplosivo Gerry Scotti e Michelle Hunziker, stasera verrà mandato in onda un servizio che mostrerà l’inviato Vittorio Brumotti in un’altra delle sue missioni.

L’inviato tornerà infatti nel quartiere Rancitelli, a Pescara, dove si era recato per riprendere la situazione dello spaccio di stupefacenti in quella zona. Secondo le anticipazioni diffuse poco fa su Instagram la situazione trovata non sarà molto cambiata.

Si vedranno movimenti legati allo spaccio di cocaina all’interno di un condominio, il “Ferro di cavallo”. Ad operare è una donna, alla presenza anche di bimbi.

Arriverà la polizia ma anche l’avvocato della donna: come finirà questa volta l’incursione di Brumotti e della troupe?

Vittorio Brumotti aggredito nel quartiere Rancitelli: cosa accadde

La trasmissione aveva già affrontato l’argomento dello spaccio nel quartiere Rancitelli nel 2019: proprio in quell’occasione Brumotti e la troupe erano stati aggrediti mentre giravano il servizio nella zona delle case popolari di via Tavo.

L’inviato e la troupe erano stati inseguiti in strada mentre piovevano insulti e grida. Uno degli teleoperatori era anche stato costretto a trovare rifugio in una macchina, poi presa a calci. L’intervento delle forze dell’iordine con molta fatica avevano alla fine riportato la calma.

Per scoprire cosa accadrà questa volta non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 20.40 o sulla piattaforma Mediaset Play per seguire la puntata in streaming.