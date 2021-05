Gaza, prosegue l’attacco israeliano: morti 31 bambini sotto i bombardamenti

Per tutta la notte, circa 160 aerei dell’Esercito israeliano hanno colpito oltre 150 “obiettivi sotterranei” nel nord della Striscia di Gaza.

Un attacco violentissimo, via terra e via cielo, quello che le forze israeliane stanno sferrando ormai da diversi giorni sulla Striscia di Gaza.

Elicotteri e caccia, con carri armati e unità di artiglieria pesante stanno mietendo centinaia di vittime, soprattutto palestinesi.

Le vittime sono al momento almeno 115, di cui 31 bambini e 11 donne. I feriti sono oltre 600.

This is Ido.

He loved the Ninja Turtles, his parents, and life.

Yesterday, Ido was killed when a rocket from Gaza struck his home in Israel. He was only 6 years old.

May his memory be a blessing. pic.twitter.com/UHmjglaJzQ

— Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021