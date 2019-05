Strage di famiglia, uccide i suoi 5 figli: “Dentro i sacchi e gettati come spazzatura”

Una vera e propria strage di famiglia, dove un padre ha ucciso i suoi cinque figli per poi gettarli via come se fossero spazzatura

La dinamica di questa strage di famiglia è agghiacciante e questo padre non ha risparmiato nessuno, nemmeno il figlio più piccolo di un anno. Ma come è potuto succedere?

Uccide i cinque figli e li mette in un sacco nero

Ci troviamo a Lexinton in Carolina del Sud dove si è svolta una vera e propria esecuzione.

Timothy Jones è un uomo di 37 anni, separato dalla moglie Amber Kyzer e dopo il divorzio i figli furono affidati al padre per le condizioni pessime della mamma.

Il suo bambino di sei anni, un giorno come tanti, stava giocando ed ha rotto la presa elettrica così Timothy ha pensato bene di ucciderlo per il gesto fatto.

Ma non finisce così, perché poi si accanisce contro gli altri, strangolando prima la bambina di otto anni e fare la stessa cosa ai suoi piccoli di sette e due anni. Non ha risparmiato nessuno, neanche il più piccolo di un anno, strangolato con una cintura.

Jones ha poi preso i cinque corpi, avvolgendoli in sacchi di plastica e caricarli nel Suv. Ha poi guidato per nove giorni e ha abbandonato loro su una collina – come spazzatura.

L’accusa e il processo a carico del padre omicida

Il Messaggero riporta la storia alla ribalta, accaduta nell’agosto del 2014, proprio perché in questi giorni si sta svolgendo il processo.

Accusato di cinque capi di accusa, Jones a fine processo rischia la pena di morte per l’azione svolta contro i suoi figli – lasciando l’America sconvolta.