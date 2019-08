Strage di Erba, la verità di Rosa e Olindo urla dal carcere. Azouz: “Gli assassini usciranno fuori presto”

La strage di Erba ha nuovamente i fari puntati addosso, con Rosa e Olindo che urlano dal carcere e Asouz che asserisce di conoscere i veri colpevoli! Ecco le novità sul caso

Ci sono dei punti ancora molto misteriosi per la strage di Erba, ma quello che è sicuro è che i due coniugi ora confessano dettagli mai emersi prima.

La verità di Rosa e Olindo

Negli ultimi mesi abbiamo visto un cambiamento in merito a questa vicenda, che ha gelato tutti per il pluriomicidio che ha coinvolto un’intera famiglia e dei vicini di casa ignari.

Azouz – nuovamente in Italia – combatte per far uscire fuori la verità e sostiene di conoscere i veri assassini della moglie, del figlio e della suocera (nonchè della vicina di casa), cercando di far capire che Rosa e Olindo siano innocenti.

Dal carcere i due coniugi urlano la loro innocenza, grazie a delle interviste esclusive rilasciate a Le Iene, dove sono emersi dettagli molto particolari. Prima di tutto il primo avvocato difensore non era vicino a loro durante l’interrogatorio primario e secondo poi, alcune prove non sono mai state visionate.

Insomma, un ergastolo dato a due persone che a suo tempo avevano confessato l’omicidio e che oggi “ritrattano” in quanto innocenti: un vero mistero per una storia sempre più complicata da comprendere.

La puntata speciale de Le Iene

Per far luce sui fatti, questa sera Le Iene manda in onda una puntata speciale dalle 21.10, dove il caso verrà trattato sin dall’inizio con interviste esclusive e particolari inediti.

Rosa e Olindo sotto un’angolazione differente, visti come gli assassini ma anche come due persone innocenti che devono scontare l’ergastolo. E poi Azouz, che metterà in evidenza ciò che sa e quello che sta cercando di far emergere per tirare fuori di galera coloro che – secondo lui – non sono i veri colpevoli.